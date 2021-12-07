США объявили «олимпийскую войну» Китаю

Американские официальные представители не посетят зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, намеченные на февраль 2022 года в Пекине. Об этом в понедельник объявил Белый дом. Решение о «дипломатическом бойкоте» (именно такую формулировку использовал президент Джо Байден) связано с массовыми нарушениями прав человека в Китае, точнее, как это видят в США. Это давление на геополитического противника оказалось более мягким, чем в 1980 году, когда Вашингтон объявил бойкот летней Олимпиады в Москве, но напомнил форму, которую использовала администрация Барака Обамы во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда американские представители проигнорировали церемонию её открытия.

Шаг, предпринятый Байденом, несравним по своему накалу и последствиям с решением администрации Джимми Картера в отношении московской Олимпиады. Главным образом потому, что американским спортсменам не предложено проигнорировать Игры-2022. Более того, Белый дом заявил, что атлеты будут пользоваться «полной поддержкой» властей США.

Мы поддерживаем их на сто процентов. Но мы будем делать это на расстоянии. Мы не намерены трубить в фанфары по поводу этих Игр, — заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Впрочем, в отличие от некоторых стран, где национальные олимпийские комитеты (НОК) встроены в аппарат государственной власти, президент США не имеет полномочий запрещать спортсменам принимать участие в каких-либо состязаниях. Американский же НОК не выразил энтузиазма относительно полного бойкота Игр в Пекине.

Мы глубоко убеждены в том, что правительства, включая наше собственное, а также их дипломатические органы должны заниматься своим делом — международными отношениями, — подчеркнула глава НОК США Сара Хиршленд.

Более того, если в 1980 году Вашингтон привёл чёткий повод, по которому московская Олимпиада была подвергнута остракизму, то сейчас Джен Псаки перечислила общие и весьма обтекаемые причины, вроде «непрекращающихся нарушений прав человека, геноцида в Синцзяне и других нарушений».

Джен Псаки Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нынешний «дипломатический бойкот» стал следствием многолетнего и многостороннего давления на Белый дом со стороны всевозможных правозащитных организаций, которые защищают политических диссидентов, этнические меньшинства и религиозные секты в КНР. К примеру, с призывом защитить права уйгуров и тибетцев, лишив Пекин возможности снова принять Игры, в ноябре выступил игрок NBA Энес Кантер, известный своей политической активностью даже больше, чем успехами на баскетбольных площадках.

Однако администрация Байдена приняла в итоге «половинчатое» решение, отказавшись от рекомендаций спортсменам не ехать в Пекин, на чём именно и настаивали правозащитники.

Не исключено, что такая «половинчатость» США приведёт к обратному эффекту. КНР не только не прислушается к голосу своих оппонентов (как внутри страны, так и на международном уровне), но, напротив, станет для них ещё одним доказательством того, что США, как и другие страны Запада, представляют собой «бумажного тигра» (излюбленная метафора пекинских идеологов ещё со времён Мао Цзедуна).

Характерна реакция самого Пекина, ответ которого оказался более чем умеренным. Речь идёт о политической манипуляции и искажении олимпийского духа, заявил МИД КНР . В ведомстве добавили, что Китай не приглашал американских политиков посетить Игры, поэтому нет и предмета для разговора.

В МОК также достаточно нейтрально отнеслись к заявлению Байдена, заявив, что Международный олимпийский комитет полностью уважает это решение.

Присутствие официальных лиц и дипломатов — это чисто политическое решение каждого правительства, которое МОК как политически нейтральная организация полностью уважает. В то же время мы приветствуем позицию [администрации США], что Олимпийские игры и участие в них атлетов находятся вне политики, — заявили в МОК.

Здание Международного олимпийского комитета Urs Lindt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создаётся впечатление, что администрация Байдена этим решением продемонстрировала свою непоследовательность в «сдерживании» Пекина, поскольку всего несколькими днями ранее президент США и китайский лидер Си Цзиньпин провели 3,5-часовые переговоры онлайн, самим фактом общения пытаясь снизить напряжённость в двусторонних отношениях.

Эта напряжённость с каждым годом нарастает, так как к традиционным «яблокам раздора» (права человека, Тайвань) постоянно добавляются новые — последними по времени стали обвинения в адрес Пекина в том, что коронавирус SARS-CoV-2 был искусственно сконструирован в китайских военных лабораториях.

Дипломатическим бойкотом Олимпиады Белый дом свёл на нет результаты этих переговоров, закончив «игру» с нулевым результатом.

От дипломатического или какого угодно ещё бойкота не следует ждать никаких реальных сдвигов, это просто способ для его инициатора обозначить свою позицию, сказал NEWS.ru политолог Алексей Рощин.

То, что сделала сейчас администрация Байдена, сделано в точности по лекалам холодной войны, и это для Вашингтона является способом такую войну Китаю объявить уже прямым текстом. Разумеется, в Пекине сильно не огорчатся, что американский вице-президент или супруга Байдена не посетят открытие Игр. Но бойкот Олимпиады — это определённый Рубикон, символизирующий новое качество противостояния двух мировых центров силы, — отметил политолог. Алексей Рощин политолог, социальный психолог политолог, социальный психолог

Говорят, что история часто повторяется. В 1980 году формальными причинами бойкота московской Олимпиады стал ввод советских войск в Афганистан в конце 1979 года. Решение Вашингтона моментально поддержали почти все страны Запада. Московские Игры, тем не менее, состоялись, хотя и в сильно урезанном виде — спортсмены из объявивших им бойкот стран всё равно приехали в Москву, но выступали не под национальными флагами, а под пятью кольцами МОК.

1980 год, Олимпиада в Москве SVEN SIMON/Global Look Press

Четыре года спустя история повторилась зеркально: уже Советский Союз и его сателлиты (кроме Румынии) бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Вместо них страны социалистического лагеря организовали «эрзац-Олимпиаду» под названием Игры доброй воли.

Олимпийское движение находилось на грани коллапса, потому что Игры 1988 года должны были пройти в Сеуле. Была высока вероятность бойкота их со стороны советского лагеря, дабы не раздражать идейно близкую Северную Корею. Но за три года до тех Игр СССР возглавил Михаил Горбачёв, что и спасло олимпийское движение от раскола.

Это частая практика, когда страны-противники «подкладывают кнопки» друг другу при всяком удобном случае. Это касается не только спортивных мероприятий, но и любых крупных событий международного масштаба. Вспомните, к примеру, как в 2015 году западные лидеры отказались приезжать в Москву на празднование 70-летия Победы, —напоминает Рощин.

США обычно отправляют на Олимпийские игры вместе с командой спортсменов и представительную команду официальных лиц, которую может возглавлять даже вице-президент либо первая леди. Так, Джилл Байден возглавляла дипломатическую «команду» США на открытии Олимпиады в Токио минувшим летом. Она также со своим супругом (тогда в должности вице-президента) представляла США на открытии зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году.