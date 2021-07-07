NI: США направили сигнал России из-за отправки танков в Польшу

Решение США направить Польше помощь в виде танков M1 Abrams может обернуться для России неприятными последствиями. Таким способом Пентагон послал особый сигнал русским. Об этом сообщает The National Interest.

По мнению автора статьи, России нужно учесть факт сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой. Польша рассматривается как страна, которая в случае войны с РФ примет первый удар. В связи с этим США укрепляют её боевые возможности с помощью передачи танков M1 Abrams.

В материале подчёркивается, что это должно стать очередным сигналом для Москвы, так как у неё не получится достичь преимущества в вооружении из-за насыщения польских ВС американской техникой. Ещё одной проблемой для России может стать тот факт, что интеграция боевых систем Пентагона улучшит координацию между войсками Польши и США.

Ранее глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что у России якобы готов план вторжения в Польшу. Данные предположения связаны с недавними хакерскими атаками на польских политиков.