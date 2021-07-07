NI: США направили сигнал России из-за отправки танков в Польшу

Решение США направить Польше помощь в виде танков M1 Abrams может обернуться для России неприятными последствиями. Таким способом Пентагон послал особый сигнал русским. Об этом сообщает The National Interest.
По мнению автора статьи, России
В материале подчёркивается, что это должно стать очередным сигналом для Москвы, так как у неё не получится достичь преимущества в вооружении из-за насыщения польских ВС американской техникой. Ещё одной проблемой для России может стать тот факт, что интеграция боевых систем Пентагона улучшит координацию между войсками Польши и США.
Ранее глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что у России якобы готов план вторжения в Польшу. Данные предположения связаны с недавними хакерскими атаками на польских политиков.