Россию обвинили в желании напасть на Польшу

Глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что у России якобы готов план вторжения в Польшу. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Данные предположения связаны с недавними хакерскими атаками на польских политиков. С мнением Качиньского не согласился польский обозреватель Михал Фишер.

У России наверняка есть множество планов, которые включают в себя в том числе вторжение на Марс, однако сейчас она не готова к нападению на Польшу, хотя это не означает, что она не будет готова к этому в будущем, — отметил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последнее время антироссийские устремления польских властей не знают границ. Она отреагировала на заявления Института национальной памяти в Польше. Сотрудники учреждения выразили мнение, что немецко-советский конфликт был выгоден полякам, а приход немцев во время войны воспринимался жителями бывших польских окраин как избавление. Представитель МИД подчеркнула, что Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии прошлого.