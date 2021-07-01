Захарова рассказала об антироссийских настроениях польских властей

Антироссийские устремления польских властей не знают границ и в последнее время набирают обороты. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Захарова отреагировала на заявления института национальной памяти в Польше. Сотрудники учреждения выразили мнение, что немецко-советский конфликт был выгоден полякам, а приход немцев во время войны воспринимался жителями бывших польских окраин как избавление. Представитель МИД подчеркнула, что Россия не может пройти мимо польских попыток ревизии прошлого.

Странно напоминать полякам, что гитлеровский режим нёс и им, и русским, и белорусам, украинцам, евреям, литовцам и другим народам порабощение и смерть, — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что власти США, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются собственными представлениями о визовой политике. Она отметила, что не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России.