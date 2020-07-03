США направили авианосцы к месту военных учений КНР

https://static.news.ru/photo/a2b524ea-bd99-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Авианосец USS Ronald Reagan Фото: US Navy/Global Look Press

Авианосцы США USS Ronald Reagan и USS Nimitz возглавили ударные группы, которые США направили в Южно-Китайское море, где проводит военные манёвры Китай.

Командующий ударной группой во главе с USS Ronald Reagan, контр-адмирал Джордж Уикофф заявил, что американский поход не надо считать ответом на китайские учения, но «растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает военно-морское присутствие США», сообщает Wall Street Journal.

Цель состоит в том, чтобы показать недвусмысленный сигнал нашим партнёрам и союзникам, что мы привержены региональной безопасности и стабильности, — отметил Уикофф.

Пекин проводит учения в районе Парасельских островов, считающиеся спорными территориями, но которые он контролирует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России нашли способ лишить США сразу всех авианосцев. О том, что поможет нанести авианосному флоту США невосполнимые потери, рассказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, для этого нужно атаковать верфь в городе Ньюпорт-Ньюсе, так как только она одна во всей стране способна строить и чинить корабли такого типа.