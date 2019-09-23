Соединённые Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot и американских истребителей пятого поколения F-35. Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между странами, которое предполагает увеличение товарооборота до $100 млрд.
Как сообщает
Турция пыталась приобрести ЗРК Patriot ещё во время нахождения в должности экс-президента США Барака Обамы, однако стороны не смогли договориться. Анкара вместо этого заключила соглашение с Москвой на поставку российских комплексов С-400. Стоимость контракта составила $2,5 млрд.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна может рассмотреть вопрос покупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot, если Вашингтон предложит выгодные условия. Лидер подчеркнул, что вопрос покупки ЗРК у Америки всё ещё актуален, писал News.ru.