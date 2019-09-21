Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна может рассмотреть вопрос покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот», если Вашингтон предложит выгодные условия.
Глава государства сообщил об этом журналистам перед отлётом в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, передаёт
Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США, — отметил глава государства.
Турция пыталась приобрести ЗРК «Пэтриот» ещё во время нахождения в должности экс-президента США Барака Обамы, однако стороны не смогли договориться. Анкара вместо этого заключила контракт с Москвой на поставку российских комплексов С-400.
Как передавал News.ru, в случае если Соединённым Штатам и Турции не удастся договориться по поставкам «Пэтриот», Анкара может приобрести дополнительные ЗРК у России.