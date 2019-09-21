https://static.news.ru/photo/17554922-dc74-11e9-9e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна может рассмотреть вопрос покупки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот», если Вашингтон предложит выгодные условия.

Глава государства сообщил об этом журналистам перед отлётом в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, передаёт ТАСС . Лидер подчеркнул, что вопрос покупки ЗРК у Америки всё ещё актуален.

Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения. Эта тема стоит в нашей повестке в ходе визита в США, — отметил глава государства.

Турция пыталась приобрести ЗРК «Пэтриот» ещё во время нахождения в должности экс-президента США Барака Обамы, однако стороны не смогли договориться. Анкара вместо этого заключила контракт с Москвой на поставку российских комплексов С-400.

Как передавал News.ru, в случае если Соединённым Штатам и Турции не удастся договориться по поставкам «Пэтриот», Анкара может приобрести дополнительные ЗРК у России.