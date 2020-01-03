Вашингтон может использовать реакцию Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани как оправдание проведения более агрессивной политики в отношении Исламской Республики.
Такое мнение в беседе с «Интерфаксом»
Новиков предположил, что ответные действия Тегерана будут использованы Вашингтоном для подготовки общественного мнения к эскалации агрессивной политики в отношении Ирана.
Как ранее сообщал NEWS.ru, при авиаударе США по району возле аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт ликвидация высокопоставленных военных.
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