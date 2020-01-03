https://static.news.ru/photo/b87d1dba-2e14-11ea-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look press

Вашингтон может использовать реакцию Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани как оправдание проведения более агрессивной политики в отношении Исламской Республики.

Такое мнение в беседе с «Интерфаксом» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий уточнил, что не верит в возможность немедленного начала военных действий из-за ликвидации Сулеймани, однако добавил, что это «является одним из эпизодов нагнетания ситуации».

Новиков предположил, что ответные действия Тегерана будут использованы Вашингтоном для подготовки общественного мнения к эскалации агрессивной политики в отношении Ирана.

Как ранее сообщал NEWS.ru, при авиаударе США по району возле аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт ликвидация высокопоставленных военных.