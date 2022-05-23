Минобороны Британии заявило о попытках глушения GPS на территории Украины Times: Великобритания и США ищут альтернативу GPS из-за угрозы спутникам со стороны РФ

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В настоящее время Великобритания и США находятся в поиске альтернативной GPS-системы навигации. Причиной является якобы намерение РФ нарушить работу спутников, обеспечивающих функционирование сети. Об этом сообщило британское издание Times.

В интервью изданию заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что правительству страны следует проявлять бдительность перед лицом предполагаемой угрозы. Также он выступил с утверждением о том, что РФ предпринимала попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после начала спецоперации.

Существует целый ряд возможностей, которые используются обеими сторонами. Мы должны извлечь из этого уроки и продолжать работу над собственными инновациями в этой области, — заявил Куин.

В свою очередь в Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии изданию подтвердили намерение правительства рассмотреть «различные варианты усиления королевства», включая альтернативу GPS, которая не предполагает использование космических спутников.

В издании отмечают, что Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создает компания OneWeb. Также ведутся переговоры с американской компанией NextNav о развертывании в Лондоне и Манчестере системы навигации с использованием сигнала наземных станций.