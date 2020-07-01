Совбез ООН обнародовал резолюцию по коронавирусу и призвал прекратить огонь

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по коронавирусу и обратился ко всем конфликтующим странам с призывом прекратить огонь сроком на 90 дней. Документ был принят единогласно, следует из сообщения, опубликованного в Twitter Эстонии в ООН.

В частности, резолюция предусматривает полное прекращение боевых действий во всех государствах, за исключением военных операций против терроризма. Именно на это будут направлены усилия генсека ООН, специальных посланников и представителей, говорится в документе.

С соответствующей инициативой Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил 23 марта. Проект резолюции, предложенный Францией и Тунисом, рассматривался три месяца, начиная с апреля.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Во всём мире COVID-19 заболели 10 477 554 человека. Скончались 511 300 пациентов. 5 354 800 исцелились, передаёт Институт Джонса Хопкинса (США). РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 636 538 человек (127 425 умерли, выздоровел 720 631), на втором Бразилия — 1 402 041 (59 594 умерли, выздоровели 788 318).

Всего в России зафиксировано 654 405 заболевших в 85 регионах за время пандемии COVID-19. Также за минувшие 24 часа скончались 216 граждан с подтверждённым коронавирусом. За весь период в РФ от COVID-19 погибли 9536 человек, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Больше всего пациентов скончалось в Санкт-Петербурге: там зафиксировано 46 летальных исходов. В Москве умерли 35 пациентов. 24 смерти пришлись на Подмосковье.

За минувшие сутки из российских больниц выписался 10 281 человек, излечившийся от коронавируса. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что сухопутная граница Испании и Португалии открылась после пандемии.