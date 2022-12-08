Составлен рейтинг богатейших в мире семей Семья президента ОАЭ стала самой богатой в мире

Times опубликовал рейтинг самых богатых семей мира, который возглавила семья президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Как отмечает издания, она заработала свое состояние путем грамотной инвестиционной политики.

Семья Аль Нахайян, видным отпрыском которой является 52-летний Мансур, оказалась на вершине другого стола, впервые узурпировав Уолтонов из Walmart и став самой богатой семьей в мире, — говорится в сообщении.

Основу доходов семьи президента ОАЭ составляют прибыль от торговли энергоресурсами и инвестиции в в различные компании и рынки недвижимости. По инфорамции агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.