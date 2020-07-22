Западные СМИ усомнились в качестве российской вакцины от коронавируса, об успешных испытаниях которой ранее заявили в Минобороны. По мнению журналистов, Россия пренебрегла традиционными сроками испытаний и протоколами безопасности, чтобы ускорить производство вакцины. Одни списали это на желание Москвы первой в мире разработать средство защиты от новой болезни. Другие посчитали, что для России это единственный способ избежать убийственной второй волны эпидемии, так как её экономика не выдержит нового карантина.

Агентство Bloomberg замечает , что российский президент Владимир Путин сделал производство вакцины от COVID-19 приоритетом на ближайшее время. В статье утверждается, что для Кремля средство против коронавируса призвано не только спасти жизни граждан, но и вооружить Москву инструментом в геополитическом противостоянии. Если Россия станет первой страной, запустившей работающую вакцину в массовое производство, это поднимет её имидж на международной арене и поможет выйти из изоляции, считают в агентстве.

Однако в попытке опередить всех в производстве вакцины Россия применяет методы, которых сторонятся в других странах, — пишет Bloomberg. — Если Россия объявит об успехе раньше других кандидатов, это может привести к возникновению соревнования конкурирующих вакцин и геополитических битв за право первым получить поставки.

Агентство также приводит мнение экспертов, которые считают, что российскому препарату не светит международное признание из-за вопросов к качеству. На их взгляд, РФ ранее не была замечена в производстве заслуживающих доверия лекарств. Основные претензии к нынешней российской разработке состоят в том, что третья фаза клинических испытаний, судя по всему, будет существенно сокращена, чтобы завершиться уже в сентябре. Специалисты считают такие нетрадиционные практики нарушением международных норм, ставящим под сомнение безопасность вакцины.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета Financial Times даёт другое объяснение спешке. Издание пишет, что быстрая вакцинация населения — единственный способ избежать роста заболеваемости в стране, так как многие россияне перестали соблюдать социальную дистанцию, а новых «нерабочих недель» экономика уже не выдержит. В статье газеты приводятся данные о том, что до трети россиян, согласно результатам опросов, не верят в опасность COVID-19, и у населения в целом существуют проблемы с соблюдением санитарных норм.

Стремление Москвы быстро привить население усиливается чувством безразличия по отношению к COVID-19, которое охватило россиян, — замечает Financial Times. — Оно было подкреплено призывом Путина снять карантинные ограничения, прозвучавшим в тот день, когда в России был зафиксирован рекордный прирост заболевших.

Газета добавляет, что прочность позиций российского лидера зависит от того, насколько успешно стране под его руководством удастся справиться с пандемией. В апреле рейтинги Путина упали до самых низких показателей за многие годы. Это показывает, что ограничительные меры вызвали большое отторжение у россиян.

Издание Asia Times также полагает , что у российской вакцины мало шансов на международное признание, добавляя, что учёные, судя по всему, испытывали её на себе. Авторы статьи считают подозрительным тот факт, что испытания вакцины проходили на военных, а не на гражданских добровольцах, и обращают внимание на то, что сообщения Минздрава РФ противоречат утверждениям Минобороны. Так, чиновники в сфере здравоохранения поспешили опровергнуть заявления военных о том, что разработка готова к использованию, указав на необходимость третьей фазы испытаний.

В Asia Times считают, что желание Москвы поскорее заполучить прививку от новой болезни объясняется тем, что из-за международной изоляции она опасается полагаться на западные разработки.

Возможно, Кремль не хочет быть зависимым от западных вакцин, — предполагают в издании. — Отсюда желание как можно быстрее обзавестись планом Б.