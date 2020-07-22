Западные СМИ усомнились в качестве российской вакцины от коронавируса, об успешных испытаниях которой ранее заявили в Минобороны. По мнению журналистов, Россия пренебрегла традиционными сроками испытаний и протоколами безопасности, чтобы ускорить производство вакцины. Одни списали это на желание Москвы первой в мире разработать средство защиты от новой болезни. Другие посчитали, что для России это единственный способ избежать убийственной второй волны эпидемии, так как её экономика не выдержит нового карантина.
Агентство Bloomberg
Однако в попытке опередить всех в производстве вакцины Россия применяет методы, которых сторонятся в других странах, — пишет Bloomberg. — Если Россия объявит об успехе раньше других кандидатов, это может привести к возникновению соревнования конкурирующих вакцин и геополитических битв за право первым получить поставки.
Агентство также приводит мнение экспертов, которые считают, что российскому препарату не светит международное признание из-за вопросов к качеству. На их взгляд, РФ ранее не была замечена в производстве заслуживающих доверия лекарств. Основные претензии к нынешней российской разработке состоят в том, что третья фаза клинических испытаний, судя по всему, будет существенно сокращена, чтобы завершиться уже в сентябре. Специалисты считают такие нетрадиционные практики нарушением международных норм, ставящим под сомнение безопасность вакцины.
Газета Financial Times
Стремление Москвы быстро привить население усиливается чувством безразличия по отношению к COVID-19, которое охватило россиян, — замечает Financial Times. — Оно было подкреплено призывом Путина снять карантинные ограничения, прозвучавшим в тот день, когда в России был зафиксирован рекордный прирост заболевших.
Газета добавляет, что прочность позиций российского лидера зависит от того, насколько успешно стране под его руководством удастся справиться с пандемией. В апреле рейтинги Путина упали до самых низких показателей за многие годы. Это показывает, что ограничительные меры вызвали большое отторжение у россиян.
Издание Asia Times также
В Asia Times считают, что желание Москвы поскорее заполучить прививку от новой болезни объясняется тем, что из-за международной изоляции она опасается полагаться на западные разработки.
Возможно, Кремль не хочет быть зависимым от западных вакцин, — предполагают в издании. — Отсюда желание как можно быстрее обзавестись планом Б.
Новость об успешных испытаниях российской вакцины попала в СМИ многих стран, но большинство из них воздержалось от оценок заявления российских чиновников. Турецкое агентство Anadolu и индийская газета Hindustan Times
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