Соловьев: урон НАТО в ходе СВО сопоставим с потерями в Ираке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

НАТО де-юре не участвует в украинском конфликте, но де-факто в сражениях погибли уже тысячи солдат Альянса, заявил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, потери военного блока в ходе боевых действий на Украине сопоставимы с потерями в ходе иракской кампании, передает ИА SM.News. Так он оценил данные турецких СМИ о том, что потери Запада в СВО составили 5360 ликвидированных наемников, 2458 кадровых военных и 234 военных инструктора НАТО.

Данные, которые привели турецкие СМИ со ссылкой на израильтян, очень показательны. Во-первых, потери блока НАТО, который формально якобы не участвует, уже сравнимы с потерями в иракской кампании. Притом что они якобы еще формально «не вошли». Но все прекрасно понимают, что они воюют практически в полный рост, — отметил Соловьев.

Журналист добавил, что Украина уже потеряла 150 тысяч человек в ходе СВО. По его словам, сейчас украинцы находятся в истерике и панике из-за мобилизации, а их жизнь перестроена под условия военного времени. При этом он считает, что Россия «даже не втянулась» и аналогичных процессов в ней не происходило.

Военный корреспондент Андрей Коц ранее рассказал, что ВСУ в боях за Артемовск ежесуточно теряли до 200 человек. Он добавил, что из-за высокой интенсивности боев украинцам не удавалось вывезти оттуда тела.