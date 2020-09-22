Сноуден опроверг сообщения о выплате властям США $5 млн

https://static.news.ru/photo/03940cf0-fd22-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж своей книги и публичных выступлений хозяевам Белого дома.

CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Во-первых, это не урегулирование, и я на него не соглашался. Во-вторых, решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае — у меня никогда не было таких денег, — указал он в Twitter.

CNN badly misreported this.



A) This is not a settlement; I didn't agree to it.



B) The judgement from this censorship case is not enforceable while I am in exile, but I've never had that much money anyway.



Better headline: "US could gain up to $5m by pardoning Edward Snowden." https://t.co/8jp6IZnOKC — Edward Snowden (@Snowden) September 22, 2020

Телеканал CNN накануне рассказал, что Сноуден на продажах своей книги «Личное дело» заработал $4,2 млн. Ещё более $1 млн он получил в качестве гонорара за платные выступления. По сведениям телеканала, Сноуден согласился отдать эти деньги за соглашение о своём помиловании Вашингтоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст США в своём иске настаивает: выход воспоминаний бывшего сотрудника спецслужб нарушил договорённость о неразглашении, подписанную Сноуденом во время работы на ведомства. Вашингтон считает, что вся прибыль от продажи и публикации «Личного дела» принадлежит Штатам. Бывший сотрудник АНБ в 2014 году получил убежище в России.