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Сноуден опроверг сообщения о выплате властям США $5 млн

01:19, 23 сентября 2020 15
Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж своей книги и публичных выступлений хозяевам Белого дома.

CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Во-первых, это не урегулирование, и я на него не соглашался. Во-вторых, решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае — у меня никогда не было таких денег, — указал он в Twitter.

Телеканал CNN накануне рассказал, что Сноуден на продажах своей книги «Личное дело» заработал $4,2 млн. Ещё более $1 млн он получил в качестве гонорара за платные выступления. По сведениям телеканала, Сноуден согласился отдать эти деньги за соглашение о своём помиловании Вашингтоном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст США в своём иске настаивает: выход воспоминаний бывшего сотрудника спецслужб нарушил договорённость о неразглашении, подписанную Сноуденом во время работы на ведомства. Вашингтон считает, что вся прибыль от продажи и публикации «Личного дела» принадлежит Штатам. Бывший сотрудник АНБ в 2014 году получил убежище в России.

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