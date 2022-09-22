Отвернись, Большой Брат: Европа запретит систему распознавания лиц Депутаты Европарламента восстали против цифровой диктатуры и слежки за гражданами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология распознавания лиц (Facial Recognition), которую правительства и правоохранительные органы рассматривают как не имеющую аналогов возможность отслеживать преступников или неблагонадежных граждан, может быть объявлена незаконной в странах Европы. С такой инициативой выступили три крупнейшие фракции Европарламента, сообщает Politico. NEWS.ru выяснял, почему электронные «глаза» могут закрыться в Евросоюзе.

Сразу три фракции — «Обновляя Европу» (Renew Europe), «Зеленые» и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — поддержали запрет на использование систем распознавания лиц и прочие инструменты искусственного интеллекта в общественных местах. Эти либеральные и левоцентристские партии предлагают принять свод правил (его рабочее название — «Закон об искусственном интеллекте»), в которых будет четко прописано, где можно размещать камеры слежения, а где нельзя. Эти правила будут обязательными для всех членов ЕС.

«Отказ от прогресса» особенно удивителен тем, что именно европейцы приложили в прежние годы больше всего усилий по развитию этих технологий, обогнав даже Соединенные Штаты. И вот теперь европейские парламентарии собираются своими руками демонтировать систему, которая вызывала у их правительств такую гордость.

Мы намерены запретить технологии, которые идут вразрез с нашими ценностями, а именно использование систем сбора биометрической информации в общественных местах. Европейцы имеют право быть свободными от тотальной слежки, и большинство в Европарламенте эту позицию поддерживает, — заявляет лидер «Обновления», евродепутат от Румынии Драгош Тюдораче.

Сторонники запрета FR (а это не только депутаты: в ЕС за такой запрет ратует полсотни общественных движений) объясняют своё неприятие тем, что она активно внедряется в недемократических странах. По их логике, внедрение такой технологии развязывает руки правоохранительным органам и спецслужбам, давая им слишком привлекательный и бесконтрольный инструмент, чтобы избежать соблазна злоупотреблений.

Кроме того, депутаты опасаются, что существует технологическая возможность настроить камеры слежения таким образом, что они будут замечать только лица определенной расы или национальности, что явилось бы вопиющим нарушением гражданских прав. Кстати, именно по этой причине в США, где вопрос расового равенства стоит особенно остро, ведущие производители «интеллектуальных» видеокамер, IBM и Microsoft, ранее расторгли контракты с правительством на поставку таких приспособлений.

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Эту позицию разделяет регулятор цифровой отрасли — Европейский совет по защите данных (EDBP). Там еще в 2021 году призвали правительства отказаться от дальнейшего расширения сети камер наружного слежения и демонтировать уже установленные. Как и евродепутаты, EDBP указывает на то, что сложившаяся практика распознавания лиц противоречит праву европейцев на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. Там указывают, что дело не в технологии как таковой, а в том, в чьи руки она попадает. Нет ничего плохого в том, если с помощью системы FR ищут заблудившихся в толпе детей. Однако никто не может дать гарантий, что даже в самой демократической стране к власти не придут силы, готовые применить эти технологии для борьбы со своими политическими противниками.

Примечательно, что сам Драгош Тюдораче до избрания в Европарламент работал министром внутренних дел Румынии, так что ему не понаслышке знакома практика использования технологий FR для слежки за гражданами. Если бывший шеф национальной полиции заявляет, что эти технологии крайне трудно поддаются контролю со стороны гражданского общества, его оценке можно доверять.

Против того, чтобы политики становились на пути технического прогресса, яростно протестуют силовые структуры стран Евросоюза — что неудивительно. Поскольку воспрепятствовать прохождению Закона об ИИ они не могут, министры внутренних дел прилагают максимум усилий, чтобы сделать обсуждаемый документ максимально гибким и рамочным. Например, чтобы использование технологий FR было запрещено для частных компаний, но запрет не распространялся бы на государственные структуры. Силовики указывают, что без применения FR будет сложнее разыскивать, например, потерявшихся детей, террористов, опасных преступников и так далее.

У силовиков в Европарламенте, конечно, есть собственное лобби в виде партий правее центра. Правые евродепутаты (в частности, от Европейской народной партии) настаивают ровно на противоположном тому, что предлагают левые. В данном случае они выступают за расширение сети камер слежения и расширение полномочий полиции в использовании технологий FR.

На государственном уровне применение технологий распознавания лиц активнее всего отстаивает Франция — как страна с самым пестрым этническим составом населения и где экстремисты всех мастей ведут себя наиболее распущенно. С другой стороны, власти Германии, где процент иммигрантов тоже один из самых высоких к Европе, настаивают как раз на сужении областей применения FR.

Обсуждение этого закона станет самым жарким из всех законов, которые находятся на рассмотрении в Европарламенте. Правоохранители полагают, что система распознавания лиц — это такая волшебная палочка, которая искоренит преступность одним взмахом. Но в действительности эта технология несет в себе высокий риск дискриминационного подхода, — объясняет немецкий либеральный депутат Свенья Хан.

Столь диаметрально противоположный подход со стороны двух самых «иммигратизированных» стран показывает, что проблема слежки за гражданами в высшей степени политизирована. И в этом смысле аргументация EDBP логична: одна и та же технология может служить противоположным целям в зависимости от того, в чьих руках она находится.

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Однако позиция Германии здесь скорее исключение, чем правило. Большинство европейских правительств солидарны скорее с Парижем, нежели с Берлином. Они предлагают внести в Закон об ИИ поправки, которые позволили бы применять камеры распознавания лиц не только для поиска детей, но и для отслеживания «общественно опасных элементов». Такая дефиниция приводит левых в бешенство. Что такое «общественно опасный элемент», не могут внятно объяснить даже лоббисты этих поправок: они полагают, что это должно быть интуитивно ясно исходя из каждой конкретной отдельно взятой ситуации.

Опасность от бесконтрольного распространения технологий FR для граждан проистекает с двух сторон, объяснил NEWS.ru специалист в области искусственного интеллекта Игорь Пивоваров.

Даже в самом демократическом обществе существует риск, что злоумышленники сумеют подключиться к системе распознавания лиц и будут отслеживать интересующих их людей в своих корыстных целях — например, чтобы точно знать, когда человека нет дома, чтобы туда проникнуть. Для опытных хакеров это не такая уж большая трудность, ведь существующий уровень нейросистем пока еще довольно примитивный. И другая опасность происходит со стороны «легитимных» операторов таких систем, потому что их можно использовать в том числе для политического шантажа тех или иных активистов или для давления на какие-то бизнесы. Такие примеры уже достаточно многочисленны, несмотря на молодость технологии FR. Поэтому опасения, что с развитием технологий будет нарастать и возможность злоупотребления ими, вполне обоснованны. Игорь Пивоваров главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ

По данным Игоря Пивоварова, в одной только Москве сегодня установлено около 60 миллионов камер слежения, подключенных к сети с технологиями распознавания лиц.

Если всё пойдет по плану, Закон об ИИ должен быть принят в ЕС в том или ином виде до конца текущего года.