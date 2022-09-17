СМИ заявили, что Киев заплатит Западу за помощь территориями Rebelion: Киев заплатит Западу за помощь территориями

Фото: pixabay.com

Согласившись на западную помощь по ленд-лизу, Киев поставил под угрозу суверенитет страны. Такое мнение высказал в статье для испанского издания Rebelion обозреватель Пабло Леаль. Он полагает, что в результате Украина будет расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО и станет инструментом продвижения различных американских лобби.

Для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. США и Североатлантический альянс намерены построить на ней десятки военных баз, — написал Леаль.

Он напомнил, что в подобное положение была поставлена Германия после Второй мировой войны. Таким образом. Киев сам роет себе яму и в будущем рискует подчиниться западным государствам, уверен обозреватель. Леаль отметил, что США и НАТО настойчиво навязывают Украине вооружения, чтобы в будущем их обслуживать, модернизировать и таким образом выкачивать средства из бюджета на нужды своих военно-промышленных комплексов.

Киев станет главным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов, — резюмировал он.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о военном ленд-лизе для Украины на $40 млрд. Согласно документу, Вашингтон сможет поставлять Киеву оружие по упрощенной схеме. В последний раз практика ленд-лиза применялась по отношению к СССР в эпоху Второй мировой войны.