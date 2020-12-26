СМИ: взрыв в Нэшвилле мог быть связан с самоубийством

Взрыв в Нэшвилле в США мог быть связан с самоубийством, организатор мёртв, о его мотивах ничего не известно, сообщили источники в американских следственных органах.
Следствие теперь рассматривает взрыв, прогремевший в «доме на колёсах» в Нэшвилле, как связанное с самоубийством действие. Однако классифицировать инцидент в этом качестве окончательно невозможно, так как неясны мотивы организатора, который, судя по всему, погиб,
Кроме этого, источники американского телеканала избегают употребления термина «терроризм» по той же причине — неизвестно о мотивах того, кто утроил взрыв. Полиция отмечает, что расследование продолжается, но в настоящий момент угрозы для города нет.
Как сообщал NEWS.ru, полиция США установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном. Речь идёт о 63-летнем местном жителе Энтони Куинне Уорнере.
Инцидент произошёл 25 декабря. В результате действий неизвестных злоумышленников пострадали три человека, с ними в настоящее время работают медики. Кроме того, были найдены, предположительно, останки ещё одного человека.