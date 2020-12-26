СМИ: взрыв в Нэшвилле мог быть связан с самоубийством

https://static.news.ru/photo/f11cedba-47d3-11eb-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Metro Nashville Police Departmen/Global Look Press

Взрыв в Нэшвилле в США мог быть связан с самоубийством, организатор мёртв, о его мотивах ничего не известно, сообщили источники в американских следственных органах.

Следствие теперь рассматривает взрыв, прогремевший в «доме на колёсах» в Нэшвилле, как связанное с самоубийством действие. Однако классифицировать инцидент в этом качестве окончательно невозможно, так как неясны мотивы организатора, который, судя по всему, погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Кроме этого, источники американского телеканала избегают употребления термина «терроризм» по той же причине — неизвестно о мотивах того, кто утроил взрыв. Полиция отмечает, что расследование продолжается, но в настоящий момент угрозы для города нет.

Как сообщал NEWS.ru, полиция США установила личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном. Речь идёт о 63-летнем местном жителе Энтони Куинне Уорнере.

Инцидент произошёл 25 декабря. В результате действий неизвестных злоумышленников пострадали три человека, с ними в настоящее время работают медики. Кроме того, были найдены, предположительно, останки ещё одного человека.