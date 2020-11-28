СМИ: убийство физика-ядерщика осложнит возвращение США к сделке с Ираном

https://static.news.ru/photo/16f96fc6-31af-11eb-af7d-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: tasnimnews/wikimedia.org

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде осложнит планы демократа Джо Байдена по возобновлению участия США в ядерной сделке с Ираном. Об этом пишут американские СМИ.

Убийство Фахризаде может привести к серьёзным трудностям для новой администрации Байдена, — говорится в материале The New York Times.

Два неназванных сотрудника разведки и американское официальное лицо утверждают, что за убийством учёного стоит Израиль. Вашингтон и Иерусалим являются близкими союзниками, которые обмениваются различными разведывательными данными, в том числе по Ирану. Нет ясности, было ли известно Вашингтону о предстоящей операции по ликвидации Фахризаде. Официальные американские лица не обвиняли руководство еврейского государства в произошедшем.

Израиль давно выступал против сделки по атому, и если его агенты действительно несут ответственность за убийство человека, считавшегося национальным героем, то в Иране может усилиться политическое давление с тем, чтобы были продолжены текущие усилия по постепенному восстановлению запаса ядерного топлива, от которого страна отказалась в 2015 году, — считают журналисты.

Они отмечают, что видный учёный давно был «целью номер один» для израильской разведки МОССАД. Якобы спецслужбы стоят за серией убийств иранских учёных 10 лет назад, в числе которых были некоторые заместители Фахризаде.

Иранский физик-ядерщик был убит 27 ноября. Сначала рядом с его машиной взорвался другой автомобиль, а потом Фахризаде расстреляли. Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили ответить на убийство. В Евросоюзе осудили произошедший теракт, власти Сирии обратились в ООН с просьбой принять меры.

Как писал NEWS.ru, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что убийство Фахризаде может стать поводом для начала войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что развитие ситуации зависит от действий Ирана и реакции международного сообщества.