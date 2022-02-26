СМИ: Турция не ограничивала проход военных кораблей РФ в Чёрное море

Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве. Таким образом, издание опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о введённом Турцией запрете.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter-аккаунте выразил благодарность главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу за «запрет прохода российских военных кораблей в Чёрное море». Однако в беседе с журналистом издания неназванный турецкий чиновник
Официального подтверждения этой информации нет. ТАСС
Накануне, 25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. По его словам, Анкара получила такое требование от Киева. Однако, как сообщает телеканал TGRT Haber, согласно положениям Конвенции Монтрё, у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.