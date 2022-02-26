СМИ: Турция не ограничивала проход военных кораблей РФ в Чёрное море

Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве. Таким образом, издание опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о введённом Турцией запрете.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter-аккаунте выразил благодарность главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу за «запрет прохода российских военных кораблей в Чёрное море». Однако в беседе с журналистом издания неназванный турецкий чиновник заявил , что Турция ещё не приняла такого решения.

Официального подтверждения этой информации нет. ТАСС сообщает , что не располагает официальным комментарием канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел Турции на этот счёт.

Накануне, 25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. По его словам, Анкара получила такое требование от Киева. Однако, как сообщает телеканал TGRT Haber, согласно положениям Конвенции Монтрё, у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.