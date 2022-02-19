СМИ сообщили, что Макрон дважды звонил Путину в воскресенье
BFMTV: Макрон дважды за воскресенье позвонил Путину
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:38, 21 февраля 2022
Фото: Twitter
Читайте нас в Google Новости
В воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон дважды звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Ранее было известно только об одном телефонном разговоре лидеров двух стран.
Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье, — сообщили на телеканале.
По информации СМИ, разговор продолжался «один час».
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели днём 20 февраля телефонный разговор, который длился 1 час 45 минут. В ходе беседы главы Франции и России договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине уже в ближайшие часы.
Также во время разговора с Макроном Путин обвинил Киев в имитации переговоров. Он заявил, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны.