СМИ сообщили, что Макрон дважды звонил Путину в воскресенье

В воскресенье, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон дважды звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Ранее было известно только об одном телефонном разговоре лидеров двух стран.

Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье, — сообщили на телеканале.

По информации СМИ, разговор продолжался «один час».

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели днём 20 февраля телефонный разговор, который длился 1 час 45 минут. В ходе беседы главы Франции и России договорились работать над организацией встречи трёхсторонней рабочей группы по Украине уже в ближайшие часы.

Также во время разговора с Макроном Путин обвинил Киев в имитации переговоров. Он заявил, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны.

За минувшие выходные Макрон пообщался по телефону также с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.