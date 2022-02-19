Байден и Макрон обсудили дипусилия вокруг ситуации с Украиной

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провели телефонный разговор. Они обсудили дипломатическое взаимодействие, касающееся ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

Они обсудили текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию в ответ на наращивание российских сил на границах Украины, — говорится в распространённом заявлении.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости выполнения Минских соглашений со стороны РФ и Украины в полном объёме.

Кроме того, в минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным BFMTV, разговор с российским президентом продлился 105 минут, в то время как беседа с украинским партнёром завершилась за полчаса.