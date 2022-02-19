Джонсон и Макрон заявили о необходимости выполнения Минских соглашений

«Обязательства» президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о том, что он всё ещё готов участвовать в поиске дипломатического решения украинского кризиса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе телефонных переговоров. Слова главы британского кабмина приводятся в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров.

Ранее Макрон провёл телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным. По данным СМИ, Путин подтвердил Макрону намерение вывести из Белоруссии войска после завершения учений. Также стороны условились провести переговоры трёхсторонней контактной группы в пондельник, 21 февраля.

Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном были долгожданным признаком того, что он, возможно, все еще готов участвовать в поиске дипломатического решения. Премьер-министр подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях, — говорится в сообщении кацелярии британского премьера.

Также главы двух государств согласились, РФ и Украине необходимо выполнить свои обязательства по минским соглашениям в полном объёме.

Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отступил от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной, — сообщили на Даунинг-стрит.

По мнению Джонсона и Макрона, новая неделя станет решающей для дипломатии.

На минувших выходных президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным BFMTV, разговор с российским президентом продлился 105 минут, в то время как беседа с украинским партнёром завершилась за полчаса.

Последний телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 12 февраля и носил срочный характер. Он был инициирован французской стороной, поскольку в Париже рассчитывают способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины, путь к которому лежит «через дипломатию, диалог и сдерживание». Тогда главы государств тоже провели у аппаратов более полутора часов.

Очно же лидеры встречались 7 февраля в Кремле.