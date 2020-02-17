https://static.news.ru/photo/51d98e06-51df-11ea-82d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила в районе крушения малазийского Boeing в 2014 году ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщают местные СМИ.

Соответствующий документ разведки опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media. Из доклада следует, что рейс продевал вне зоны досягаемости со всех мест, где были размещены «Бук-М1».

Всего на платформе опубликованы четыре документа, один из которых — стенограмма беседы журналиста из Германии Билли Сикса с австралийскими полицейскими. В разговоре публицист упоминает свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день авиакатастрофы. Один из создателей портала, журналист Макс ван дер Верфф, подчеркнул, что лично знает Сикса и получил у него подтверждение факта этой беседы в указанное время в указанном месте, что свидетельствует о подлинности всех опубликованных документов. Источник, предоставивший свидетельства, ван дер Верфф назвать отказался.

Как писал NEWS.ru ранее, украинские прокуроры, работавшие по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, отстранены от работы в рамках реформы генеральной прокуратуры. Расследованием от этого ведомства занимались шестеро сотрудников.