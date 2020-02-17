Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила в районе крушения малазийского Boeing в 2014 году ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщают местные СМИ.
Соответствующий документ разведки
Всего на платформе опубликованы четыре документа, один из которых — стенограмма беседы журналиста из Германии Билли Сикса с австралийскими полицейскими. В разговоре публицист упоминает свидетелей, которые видели в небе украинские истребители в день авиакатастрофы. Один из создателей портала, журналист Макс ван дер Верфф, подчеркнул, что лично знает Сикса и получил у него подтверждение факта этой беседы в указанное время в указанном месте, что свидетельствует о подлинности всех опубликованных документов. Источник, предоставивший свидетельства, ван дер Верфф назвать отказался.
Как писал NEWS.ru ранее, украинские прокуроры, работавшие по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, отстранены от работы в рамках реформы генеральной прокуратуры. Расследованием от этого ведомства занимались шестеро сотрудников.
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