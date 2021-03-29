Скончался экс-глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Экс-глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк скончался. Об этом сообщается на сайте агентства.

Не стало человека, с именем которого связаны самые яркие страницы в истории отечественной публицистики, воспитавшего целую плеяду журналистов нашей страны, — говорится в сообщении.

Журналист искренне любил Молдавию и длительное время находился в самой гуще событий, мнений, фактов и новостей. Коллеги Новосаднюка отмечают, что его образ в памяти неизменен, он запомнился отзывчивым, добрым и внимательным.

К жизни, которой сегодня живем мы — но теперь одни. Одни, без нашего друга, коллеги, наставника, — сообщается на сайте агентства.

Новосадюк работал собственным корреспондентом и представителем РИА Новости в Молдавии. Редакцию Sputnik Молдавия журналист возглавлял с момента её основания. В 2018 году он получил премию «Человек года» в категории СМИ, он также был удостоен почётного звания Om Emerit, которое соответствует званию «Заслуженный журналист Молдовы». В 2019 году он прекратил руководство агентством Sputnik Молдавия.

Как писал NEWS.ru, 23 января скончался один из самых известных интервьюеров мира Ларри Кинг. За три недели до смерти он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Журналисту было 87 лет. Своё шоу журналист вёл на телевидении на протяжении 25 лет. Программа попала в Книгу рекордов Гиннесса.