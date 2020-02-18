https://static.news.ru/photo/998af45e-5290-11ea-8603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десятки медицинских учреждений приостановили работу в Сирии. Это привело к ухудшению предоставления медицинских услуг в районах Идлиба и Алеппо.

Из почти 550 медицинских учреждений на северо-западе Сирии в рабочем состоянии находятся только половина, — цитирует Интерфакс" гендиректор ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По его словам, полмиллиона детей, вынужденных покинуть свои дома, ночуют на улицах из-за отсутствия жилья и рискуют получить переохлаждение. Гебрейесус добавил, что нападения на объекты здравоохранения нарушают международное право.

NEWS.ru сообщал ранее, что армии Сирии удалось установить полный контроль над всеми поселениями вокруг Алеппо. После этого турецкая армия вступила в открытое противостояние с правительственными войсками Башара Асада в Идлибе. Турки заявили, что Россия и Сирия атакуют мирных граждан.