https://static.news.ru/photo/cf1ab95c-c26b-11e9-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamad Saeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бронетехника Турции, которая пересекла сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун, подверглась атаке ВВС Сирии.

По данным местных СМИ, бронетранспортёры ехали в районе Хан-Шейхуна между турецкими наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации в провинции Идлиб. Информации о пострадавших нет, передаёт РИА Новости .

Немногим ранее МИД Сирии заявил, что турецкий конвой нарушил границу и вошёл в Саракиб. Бронетехника Турции направлялась в Хан-Шейхун, бои за который ведёт армия Башара Асада, для оказания помощи боевикам. Дамаск расценил это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела.

Сирия рассматривает направление Турцией военной колоны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет, — говорится в заявлении МИД республики.

Ранее News.ru писал о том, что террористы утверждают, что подбили истребитель Су-22 сирийских ВВС и он упал между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Лётчик катапультировался, но был захвачен боевиками запрещённой в России исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра».