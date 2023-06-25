Сирийские добровольцы на СВО: сколько их, где сражаются, много ли получают Арабские источники сообщают, что более 40 тысяч сирийских бойцов изъявили желание сражаться на стороне России

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

По данным арабских источников, более 40 тысяч сирийских бойцов изъявили желание сражаться на стороне России. Три месяца назад президент Башар Асад объявил, что потенциальные добровольцы могут обращаться напрямую к российской стороне, минуя сирийское правительство. Еще раньше арабские и западные СМИ сообщали о десятках тысяч выходцев из Сирийской арабской республики, присоединившихся к спецоперации. Что побудило их на это, где сражаются сирийцы, какие задачи выполняют — разбирался NEWS.ru.

Как начался призыв сирийских добровольцев

6 марта 2022 года американская газета The Wall Street Journal впервые сообщила, что Россия начала набор сирийских добровольцев для отправки в зону СВО. 11 марта министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока выразили желание отправиться на Украину для помощи российским силам.

Правозащитная организации «Сирийцы за правду и справедливость» тогда признавала: для многих сирийцев возможность принять участие в СВО и получить за это деньги стала фактически единственным шансом на новую жизнь.

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Некоторые арабские источники рассказывали о наборе сирийских добровольцев еще в прошлом году.

Сколько денег предлагают сирийцам

Согласно открытым источникам, сирийским добровольцам в зоне СВО предлагают разные суммы в зависимости от опыта, компетенций и близости службы к линии фронта.

Сирийцы, по некоторым сведениям, могли получить $7 тысяч за семь месяцев деятельности на территории Украины. Другие источники пишут о $3 тысячах ежемесячно. Пока доброволец сражался на стороне России, его семью на родине обеспечивали пайками, а в случае гибели бойца его семья получила бы около $15 тысяч. Для многих сирийцев это огромные деньги, признавала организация «Сирийцы за правду и справедливость». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: РИА Новости Военнослужащий в зоне проведения СВО

Что требуют от сирийских добровольцев

Как утверждали аналитики Итальянского института международных политических исследований (ISPI), главное условие отбора — наличие опыта ведения боевых действий. Средний возраст добровольца составляет от 23 до 43 лет.

Сколько сирийских добровольцев находятся в зоне СВО

По данным арабских источников, сражаться на стороне России изъявили желание более 40 тысяч сирийских бойцов. При этом, как полагают СМИ, только одна-две тысячи добровольцев в итоге попали в зону СВО.

Финальный отбор прошли лишь наиболее опытные бойцы из боевых групп, обученные российскими военными в Сирии, которые успешно сражались с террористическими организациями и даже освоили русский язык. По данным СМИ, прежде всего это бойцы из 5-го добровольческого штурмового корпуса и 25-й элитной дивизии специального назначения сирийской армии, получившей название «Силы Тигра».

По информации «Сирийской обсерватории по правам человека», отбор также прошли некоторые бойцы из палестино-сирийского формирования «Бригада аль-Кудс», которые отличились в боях против террористов.

Почему на СВО попали не все сирийские добровольцы

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в марте 2022 года признавал, что военное ведомство США «не видит никакого потока сирийских наемников, нанятых или завербованных Россией». Этот факт в Вашингтоне объясняли тем, что некоторые добровольцы игнорировали требования и подавали заявку без необходимого опыта. Они лишь хотели пройти отбор и начать зарабатывать.

Тем временем арабские агентства, в частности Al-Araby Al-Jadeed, выдвигали версию, что в России пока просто не посчитали нужным выделить больше ресурсов на переобучение десятков тысяч сирийцев, привыкших к другим условиям ведения боя.

Фонд Карнеги за международный мир (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) предполагал, что у России нет необходимости в столь большом числе сирийских добровольцев, так как они не смогли бы принести реальной пользы в бою из-за языкового барьера. По мнению аналитиков, он стал бы серьезным препятствием для выполнения боевых задач. Эти сирийцы могли бы решать лишь самые простые задачи вроде охраны объектов или уборки, считают в фонде.

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press Сирийский военнослужащий

Чем занимаются сирийские добровольцы в зоне СВО

Согласно источникам агентства Middle East Eye в Дамаске, сирийцы, которые попали в зону СВО, занимаются преимущественно охраной объектов в Луганске и Донецке. «Сирийцы не участвуют в реальных боевых действиях, они в основном выполняют логистические задачи недалеко от линии фронта», — сообщал анонимный источник.

Но в случае острой необходимости их, как утверждали в СМИ, иногда направляли на линию фронта — сообщалось об участии сирийских добровольцев в боях за Донецк и Херсон. Речь идет об участниках частных военных компаний.

Будет ли пополнение рядов сирийских добровольцев

В конце января 2023 года палестинская газета Al-Quds Al-Araby сообщила, что в Сирии готовят отправку группы сирийских добровольцев в Россию. Утверждалось, что они проходят предварительную подготовку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

На стороне ВСУ сражаются террористы из Сирии?

Арабские СМИ сообщали, что сотни выходцев из Сирии присоединились к ВСУ. Предпочтение украинской стороне отдают джихадисты и боевики из исламистских террористических организаций вроде ИГ*, «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»*). Они ежемесячно получают от правительства Украины около $1,2 тысячи.

При этом, по данным агентства Al-Akhbar, в Интернациональный легион Украины прежде всего едут боевики не сирийского происхождения, а выходцы из Чечни и стран СНГ, которые пытались построить в Сирии «халифат», а затем воевали в Ливии.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Сообщалось, что на стороне ВСУ воюют исламисты

«Есть информация, что сирийские наемники воевали на стороне украинских неонацистских формирований. Это те же боевики, которые ранее воевали за деньги в Ливии», — говорила NEWS.ru генсек Сирийской национальной молодежной партии Барвин Ибрахим.

* ИГ, «Джабхат ан-Нусра», «Хайят Тахрир аш-Шам» — террористические организации, деятельность в РФ запрещена.

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