Голод, нищета, холера: жуткие будни Сирии при Башаре Асаде Острая фаза конфликта в Сирии прошла, но разруха в стране поселилась надолго

Фото: Boris Roessler/Global Look Press

В Москве состоялась первая за два года личная встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Одной из основных тем разговора стало восстановление разрушенной войной арабской страны. Пока российско-сирийская комиссия работает над новыми совместными проектами, гуманитарная обстановка в Сирии становится все хуже. Эксперты отмечают, что сирийцы сейчас переживают чуть ли не самое тяжелое время за все 12 лет конфликта. От чего именно страдает самый симпатизирующий России народ в мире — разбирался NEWS.ru.

Слезы старика

Сейчас самая острая проблема для большинства сирийских семей — недоедание, а порой — вообще голод. Времена, когда Сирия сама кормила не только свое население, но и ближайших соседей, давно прошли. Согласно новому докладу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), почти 60% населения Сирии (около 13 млн человек) недоедают или находятся на грани голода. Причем голодают не только в нестабильных зонах военных конфликтов, лагерях внутренне перемещенных лиц и удерживаемых оппозицией регионах на севере страны, но и в подконтрольных правительству крупных городах, где на первый взгляд идет обычная жизнь.

В этом плане довольно показателен недавний случай. На одном из каналов сирийского телевидения был продемонстрирован сюжет, вызвавший полемику в социальных сетях. Корреспондент проправительственного телеканала в прямом эфире опрашивала сирийцев о любимом блюде. Передача прервалась, когда один из респондентов, хорошо одетый пожилой мужчина, слушая перечисление знакомых с детства блюд, начал плакать от того, что, возможно, не сможет их себе позволить до конца жизни.

«Скажите, что вам нравится? Может, фаршированные листья винограда, кабачки с мясом?» — спрашивала журналистка. Увидев тоскливый взгляд мужчины, она продолжила: «Мясные шарики с картошкой из духовки? А может, курицу на углях?»

«Всё нравится», — ответил пожилой мужчина в очках и заплакал.

За новость сразу ухватились СМИ из оппозиционных регионов с севера страны, чтобы показать, как плохо живется «под Асадом». Но проблема в том, что ситуация на севере не лучше.

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Реки, в которых дохнет рыба

На севере сирийцы не могут позволить себе даже попить вволю. Миллионы жителей лишены постоянного доступа к чистой питьевой воде, так как национальная система с ее водоочистными сооружениями и насосными станциями дышит на ладан после более чем десяти лет боевых действий. Поэтому многим сирийцам приходится пить воду, зачерпнутую из небольших местных рек, хотя фабрики и ремесленные мастерские сливают туда столько токсичных отходов, что вид и запах всплывшей тухлой рыбы стал для жителей домов на набережных постоянным проклятием. Более того, эту воду используют фермеры, а затем поставляют политую грязной водой сельхозпродукцию по всей стране.

Использование грязной воды приводит к распространению опасных болезней, например холеры, она не исчезает из Сирии с прошлого лета.

В этом году бедственное положение с нехваткой воды ухудшилось после разрушительного февральского землетрясения, когда подземные толчки повредили местные дамбы и системы водоснабжения на севере Сирии.

$60 за 20 литров воды

При этом и еды, и воды с Сирии хватает. Многое из того, что страна не может производить сама, она завозит из-за границы. Но вот только у населения нет на это денег. За ту же воду на севере страны приходится отдавать по 60$ за 20 литров, притом что средняя зарплата в стране сейчас в районе $40 (в 2011 году, когда волнения только начинались, она была около $300).

Причем не похоже, что ситуация с инфляцией нормализуется, скорее наоборот. За последние 12 месяцев цены на продукты выросли вдвое. А если посмотреть динамику за три года, то ситуация совсем печальная — еда и вода подорожали в 13 раз.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН уверяет, что была бы рада помочь сирийцам, но ей не хватает финансирования, чтобы сделать что-то значимое.

«Мир теперь забыл о нас. Мы все чаще слышим эти слова от сирийцев. Они удивительно устойчивый народ. Но у всех людей есть предел. Когда мир наконец скажет „хватит“?» — заявил о необходимости дополнительного финансирования Кенн Кроссли, директор офиса ВПП в Сирии.

Голод и темнота

Нехватка денег приводит к тому, что многим сирийцам приходится жить в темноте. Сказываются нехватка топлива и дороговизна электроэнергии. Раньше топливом Сирию снабжала Россия, но после начала СВО поставки усложнились. Даже в Алеппо, где электроснабжение всегда было на порядок лучше, чем в других регионах, владельцы малых бизнесов жалуются, что им приходится отдавать неподъемные деньги (вплоть до $200), чтобы оплатить минимально необходимые затраты электроэнергии.

Но даже те, кто экономит на еде и платит за электричество, тоже часто сидят в темноте, поскольку электричество отключают на 10 и более часов в сутки. Во многих регионах электричество так вообще дают часа на четыре, причем вразбивку и в не самое удобное время. К примеру, рано утром или поздно ночью.

Фото: Juma Mohammad/Global Look Press

В итоге столь ожидаемая многими сирийцами относительно мирная жизнь не оправдала ожиданий. Пережив войну с ее лишениями и смертями, большая часть жителей арабской страны свыклась с тем, что лишения — неотъемлемая часть их жизни. В стране резко выросло число самоубийств, хотя в арабо-мусульманской культуре это большой грех. Причем около 40% от числа самоубийц — несовершеннолетние дети.

Не прокормить, не вырастить

С первыми лишениями сирийские дети сталкиваются еще в утробе матери. Беременные женщины часто не могут позволить себе нормальный рацион из мяса, фруктов и овощей, а питаются преимущественно хлебом и вообще чем повезет. В результате многие дети рождаются с отклонениями. Дальнейшее недоедание приводит к задержке в развитии. По разным данным, от нее сейчас страдают до четверти всех сирийских детей.

Тем не менее взрослеть местным девочкам и мальчикам, даже нездоровым, приходится очень быстро. Как только мальчик становится хоть немного крепким, его устраивают на работу — возить тележки, собирать мусор, стоять за кассой семейного магазинчика.

Первое время девочкам приходится легче, но в 12–13 лет их отдают замуж, где им приходится заниматься всеми супружескими обязанностями.

Многие молодые родители, которые знают, что значит расти в «новой Сирии», часто решают избавиться от ребенка. Кого-то оставляют у дверей мечетей и больниц, а других бросают прямо на обочинах дорог и в мусорных баках.