Асад рассказал об отношении граждан Сирии к СВО Асад: сирийцы поддерживают проведение военной операции на Украине

Народ Сирии поддерживает проведение военной операции на Украине, заявил в беседе с РИА Новости президент САР Башар Асад. По его словам, сейчас мир однополярен, за счет чего такие страны, как Сирия и Ирак страдают. Он выразил надежду на то, что после победы России в военном конфликте мир станет спокойным и безопасным.

Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин. <...> Именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром. Когда РФ победит в этой войне, как того желает большинство сирийцев, то обязательно возникнет новый мир, более безопасный и спокойный. Таково реальное воздействие этой войны на восприятие сирийцев, — сказал Асад.

Также он заявил, что Сирия выражает солидарность России за то, что та поддержала страну в борьбе с терроризмом.