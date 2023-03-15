Асад поддержал СВО на Украине «против старых и новых нацистов»

Фото: kremlin

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад

Сирийский президент Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле выразил поддержку в спецоперации на Украине и поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий землетрясения, передает ТАСС. Он также заявил, что Запад раньше укрывал на своих землях нацистов, а сейчас открыто их поддерживает.

Я хочу сейчас воспользоваться моментом, так как это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их, — сказал Асад.

Путин в свою очередь отметил, что Россия помогает Сирии как настоящим друзьям.

Ранее сирийский лидер уже выражал поддержку СВО на Украине. Асад подчеркнул, что политическая и медийная битвы сейчас наиболее интенсивны в мире.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Путин обсудит на встрече с сирийским коллегой в Москве отношения двух стран и вопросы послевоенного восстановления Арабской Республики. Главы государств также затронут тему сирийско-турецких отношений.

До этого президент России в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил проведенную в Москве в конце прошлого года встречу министров обороны с участием руководителей разведслужб России, Турции и Сирии. Стороны выразили надежду на то, что развитие контактов в трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.