Затягивание кризиса на территории Украины не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Аналогичного мнения он придерживается и в отношении усложнения имеющегося конфликта, о чем стало известно по итогам его переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обменялись взглядами на происходящее, передает Центральное телевидение Китая.