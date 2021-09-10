Шведская пара поборется в суде за право назвать сына в честь Путина

Фото: Sora Shimazaki: Pexels

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, сообщает РИА Новости с ссылкой на военное ведомство страны. В Хартуме запросили экономическую помощь за предоставление военной базы на пять лет и выразили готовность заключить соглашение на 25 лет.

При этом сообщается, что Россия на данный момент всё ещё не прокомментировала ситуацию и не ответила на предложение. О возможном пересмотре соглашения уже говорил начальник штаба Вооружённых сил Судана Мухаммад...