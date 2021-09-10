Шведская пара поборется в суде за право назвать сына в честь Путина
Сона Рустамова
Сона Рустамова
18:30, 12 сентября 2021
Фото: Sora Shimazaki: Pexels
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Шведская пара, которой не разрешили назвать сына в честь президента России Владимира Путина, будет отстаивать право выбора имени для своего малыша через суд, сообщает РЕН ТВ. Ранее налоговое управление запретило давать такое имя ребёнку.
Отец мальчика рассказал, что такое имя «звучит очень мужественно и властно».
Мы направили документы для регистрации имени в местную налоговую службу, но власти в официальном письме мне написали, что это имя, Путин, для шведов звучит оскорбительно. Позже я снова попытался направить документы в налоговую службу и зарегистрировать имя Владимир Путин, но я вновь получил отказ, — поделился он.
Накануне представители верховного военного командования Швеции объявили о готовности армии страны к военному конфликту с Россией. Главнокомандующий ВВС королевства Карл-Юхан Эдстрём заявил, что авиация готовится наносить точечные удары по военным объектам потенциального противника. Командующий сухопутными войсками Карл Энгельбректсон считает, что шведским пехотинцам надо чаще отрабатывать взаимодействие с финскими соседями.