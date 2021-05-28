США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

https://static.news.ru/photo/24a69b48-bfdb-11eb-85e4-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Соединённые Штаты Америки первый раз в истории импортировали нефть из Ирана. Это произошло в марте. Об этом говорят последние сведения статистики американского Минэнерго. Информацию передаёт «Интерфакс».

Соответствующая статистика фиксируется с 1981 года. С начала отсчёта единожды был зафиксирован лишь импорт в США 1,1 млн баррелей нефтепродуктов из Ирана. Это произошло осенью 2020 года. В 2018-м американские нефтяные компании ввели санкции против Ирана. В течение полугода США разрешили восьми странам импортировать иранскую нефть. В 2021 году американцы импортировали из Ирана 1 млн баррелей.

Согласно приведённым данным, в марте Штаты нарастили импорт нефти из России по сравнению с предыдущим месяцем в четыре раза — до менее 6,1 млн баррелей (197 тыс. б/с). По сравнению с мартом прошлого года импорт российской нефти вырос на четверть.

Ранее стало известно, что иранские власти занимаются подготовкой к быстрому повышению уровня нефтедобычи на случай достижения договорённости по ядерной сделке и отмены санкций Соединённых Штатов, передаёт Bloomberg.

По информации журналистов, иранская нефтяная компания NIOC начала соответствующую подготовку на месторождениях. По некоторым прогнозам, страна в течение трёх месяцев сможет нарастить добычу нефти до уровня в 4 млн баррелей в день.