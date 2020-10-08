Шрёдер заявил о намерении преследовать Bild за интервью с Навальным

https://static.news.ru/photo/0b9498fc-08e4-11eb-8b77-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: Thomas Koehler/photothek.de/imago-images.de/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE, владеющего газетой Bild. Именно этот немецкий таблоид опубликовал критические высказывания оппозиционера Алексея Навального в адрес председателя совета директоров «Роснефти», не дав тому возможности высказать своё мнение.

Навальный в интервью Bild обвинил Шрёдера в получении «тайных платежей» от российских властей, не предоставив при этом никаких доказательств, он лишь отметил, что высказывает личное мнение.

Я понимаю тяжёлую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы «тайных платежах» являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованным утверждениям. Тем не менее газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить мою точку зрения, — цитирует Шрёдера РИА Новости.

Экс-канцлер добавил, что публикации серьёзно нарушили его «личные права», поэтому юридически он будет преследовать не только Bild и bild.de, но и те СМИ, которые повторят «эти фальшивые заявления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФРГ стоит предоставить российской стороне информацию в рамках правовой помощи по находящемуся в Германии на лечении оппозиционеру Алексею Навальному. С таким заявлением выступил бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер. Он подчеркнул, что ответ на российский запрос — это абсолютно нормальная процедура, которая не требует дальнейшего обсуждения.