Шойгу: США наращивают военное присутствие у границ России

США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около восьми тысяч военных, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу. Он пояснил, что американцы сформировали «многосферную» бригаду, в которую планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия. Трансляцию мероприятия ведёт «Россия 24».

Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих, — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. По словам министра, всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам.

Ранее бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявил, что для того чтобы восстановить свои позиции и заодно защититься от набирающей военную мощь России, Вашингтону стоит увеличить присутствие своей армии в Польше и снабдить её современным американским оружием.