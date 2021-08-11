16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Шестерым австралийцам вкололи неправильную дозу вакцины Pfizer

13:30, 11 августа 2021
Шестерым австралийцам вкололи неправильную дозу вакцины Pfizer Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Шестеро австралийцев ошибочно получили сверхнизкую дозу вакцины от коронавируса из-за неверного приготовления к применению препарата компании Pfizer. Об этом сообщает телеканал ABC.

Врачи считают, что угроз для пациентов нет, им сделают дополнительные прививки. Однако органы здравоохранения штата Квинсленд вынуждены контактировать с 66 вакцинированными, так как точно не знают, кто из них те шесть человек с низкой дозой препарата.

По данным ABC, врачи вкололи не ту дозу из-за административной ошибки. В настоящее время ведётся расследование, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Ранее сообщалось, что медсестра вколола тысячам жителей округа Фрисландия в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии физраствор вместо вакцины от коронавирусной инфекции. Расследование было начато из-за произошедшего в апреле инцидента. Тогда сотрудница центра вакцинации не менее шести раз подменила вакцину компании Pfizer физраствором. Медсестра пояснила, что не хотела сообщать об упавшей ампуле с препаратом. Местные власти считают, что физраствор могли получить 8557 человек. В таком уколе нет никакой опасности, но пострадавшим следует ещё раз пройти процедуру вакцинации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео