Шарм-эш-Шейх и Хургада могут принимать прямые рейсы из РФ уже в марте

https://static.news.ru/photo/6ee42e2c-7220-11eb-bc76-96000091f725_660.jpg Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press

Египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх уже в марте могут принимать прямые рейсы из России. Об этом сообщил глава управления гражданской авиации страны Ашраф Нувейр.

Он добавил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines уже подала запрос на начало полётов в оба города с 28 марта, сообщает Reuters.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу лайнер «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами крушения стали 224 человека. В ФСБ произошедшее квалифицировали как теракт.

Отмечается, что за прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов. Российские эксперты регулярно проводят инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Как писал NEWS.ru ранее, в диппредставительстве Египта сообщили, что граждане России, прилетающие в страну, не обязаны проходить карантин. В посольстве уточнили, что все прибывающие в аэропорт Каира должны будут предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Тех, кто не предоставит справку о тестировании на COVID, обяжут сдать анализы в аэропорту и подождать результата около четырёх часов.