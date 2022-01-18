«Сенсация не состоялась»: в Госдуме прокомментировали обращение Назарбаева

Выступление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не является какой-либо постановкой, этому свидетельствует факт того, что он говорит о прошедших недавно событиях в Казахстане и не упоминает ввод сил ОДКБ, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Данное выступление имеет и внутренний, и внешний контекст, потому что с момента этих выступлений о судьбе Назарбаева не было толком ничего известно, — заявил Затулин.

Он отметил, что выступление экс-президента имело как минимум две цели: подчеркнуть лояльность к действиям нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и продемонстрировать то, что он в курсе происходящего.

Затулин подчеркнул отсутствие каких-либо упоминаний миротворческой операции ОДКБ в обращении Назарбаева.

Вопрос необходимости миротворцев ОДКБ остаётся поводом противоречий в самых высших эшелонах. Понятно, что это было необходимо Токаеву для укрепления власти. А миротворческая операция бросает на Назарбаева тень как на творца нынешнего Казахстана, который оказался не в состоянии самим справиться со своими внутренними проблемами без поддержки ОДКБ, — отметил собеседник.

Депутат также обратил внимание на то, что на столе у «пенсионера» Назарбаева нет никаких бумаг. По его мнению, это сделано сознательно как символ подтверждения его слов о том, что он отошёл от всех дел и передал их нынешнему президенту.

Ранее Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

По его словам, январские события потрясли всю страну, но стали уроком. Он отметил, что необходимо выяснить, кто стоит за организацией погромов и убийств в стране, чем и будет заниматься следствие в ближайшее время.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.