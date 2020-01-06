Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенаторы от Демократической партии США обвинили президента Дональда Трампа в том, что он отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Соответствующее письмо Чак Шумер и Роберт Менендес направили в адрес главы государства.

Мы пишем вам с просьбой и призываем вас незамедлительно полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которое вы направили в Конгресс после военной операции США против командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, — говорится в требовании демократов.

По мнению сенаторов, представленная президентом информация должна быть доведена до сведения американского народа.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.

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