https://static.news.ru/photo/3f5f9576-30a2-11ea-ab20-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Sarah Silbiger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенаторы от Демократической партии США обвинили президента Дональда Трампа в том, что он отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Соответствующее письмо Чак Шумер и Роберт Менендес направили в адрес главы государства.

Мы пишем вам с просьбой и призываем вас незамедлительно полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которое вы направили в Конгресс после военной операции США против командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, — говорится в требовании демократов.

President Trump:



Immediately declassify the War Powers Notification you sent to Congress.



It is critical that national security matters of such import be shared with the American people.



There appears to be no legitimate justification for classifying this notification. pic.twitter.com/zoczfePEjl — Chuck Schumer (@SenSchumer) 6 января 2020 г.

По мнению сенаторов, представленная президентом информация должна быть доведена до сведения американского народа.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.