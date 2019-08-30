Родственники задержанных в России украинских моряков рассказали, что их вызвали в Киев сообщением о том, что моряки уже находятся на Украине. При этом они уточнили, что «встреча в аэропорту не планируется».
Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев, — цитирует одного из родственников «Страна.ua».
О месте нахождения моряков пока не сообщается.
Как уточняет портал «Крым.Реалии», в аэропорту Киев тем временем собралась большая группа журналистов. Отмечается, что именно туда должны прибыть украинцы, освобождённые Россией в рамках обмена.
Ранее News.ru сообщал, что Москва и Киев провели обмен пленными. Об этом заявил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, в киевском аэропорту уже ждут, в том числе и моряков, и Олега Сенцова.