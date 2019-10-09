Секретное подразделение ГРУ, о котором сообщили западные СМИ, является курсами для обучения разведчиков. Речь идёт о войсковой части 29155, известной как 161-й учебный центр.
Как сообщают «
Ранее, как писал News.ru, западные СМИ сообщили, что секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе. Как указывает NYT, этим занимаются бойцы из войсковой части 29155. В частности, именно они, по мнению представителей газеты, стоят за отравлением Скрипалей в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории.
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