https://static.news.ru/photo/e2f000f4-ea98-11e9-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Секретное подразделение ГРУ, о котором сообщили западные СМИ, является курсами для обучения разведчиков. Речь идёт о войсковой части 29155, известной как 161-й учебный центр.

Как сообщают « Ведомости » со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб, эти курсы существуют со времён СССР. Здесь военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах. По словам собеседника издания, эти курсы носят секретный характер, однако называть их «элитным подразделением по дестабилизации Европы» было бы преувеличением.

Ранее, как писал News.ru, западные СМИ сообщили, что секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе. Как указывает NYT, этим занимаются бойцы из войсковой части 29155. В частности, именно они, по мнению представителей газеты, стоят за отравлением Скрипалей в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории.