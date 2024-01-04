Сбежавшая из багажа кошка помешала самолету вылететь из Стамбула Самолет Turkish Airlines прервал вылет из Стамбула из-за сбежавшей кошки

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Самолет компании Turkish Airlines прервал взлет из аэропорта Стамбула из-за убежавшей от хозяйки кошки, передает агентство DHA. При этом на животное у женщины не было документов, она пыталась провести его в Афины тайком в своей ручной клади. Однако прыткий питомец выбрался из сумки и стал разгуливать по салону.

Отмечается, что из-за этого инцидента экипажу пришлось направить самолет обратно к терминалу аэропорта, а хозяйку и кошку — высадить. Это не первый случай, когда эта пассажирка пытается нелегально провести кошку, в итоге авиакомпания внесла ее в «черный» список.