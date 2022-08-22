В здание израильского банка ворвался разъяренный бык

Разъяренный бык ворвался в отделение крупнейшего банка «Леуми» в израильском городе Лод, сообщает местная газета «Едиот Ахронот». Животное распугало посетителей и сотрудников кредитной организации. По словам журналистов издания, появление быка повергло в шок работников банка.

Сотрудники банка «Леуми» испытали настоящий шок в понедельник утром, когда в отделение ворвался бык, — сообщает газета.

В тексте статьи указано, что животное сбежало от хозяина. На видеоролике, опубликованном в соцсетях, видно, как бык врезался в стену и побежал по коридорам банка под крики сотрудников в духе национальной испанской забавы. По словам очевидцев, животное было настроено агрессивно. Его не мог успокоить ни хозяин, не представители кредитной организации.

После бык выбежал на парковку перед банком, где он тоже устроил переполох. Усмирить животное смог ветеринар, выстреливший в быка из дротика с транквилизатором. О пострадавших сообщений не было.

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