СБ ООН назначил дату заседания по операции Израиля в Газе Заседание СБ ООН по операции Израиля в Газе назначили на 30 октября

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Заседание Совета Безопасности ООН по поводу наземной операции Израиля в секторе Газа запланировано на 30 октября, сообщили РИА Новости в постпредстве председательствующей в СБ Бразилии. О проведении такого заседания ранее запросили ОАЭ.

Заседание должно состояться 30 октября в 15:00 (22:00 мск), — ответили в миссии.

Также сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит гуманитарную ситуацию на Украине на заседании, которое состоится 31 октября. Его проведут по запросу Эквадора и Франции. На заседании выступит с докладом глава дирекции ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам, отметили в бразильской миссии. Встреча начнется в 17:00.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран и внесенную на рассмотрение Иорданией. Документ состоит из 14 пунктов и призывает к немедленному гуманитарному перемирию. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, Китай, Турция, ОАЭ, а также ряд европейских государств, включая Испанию, Норвегию, Португалию и Словению. Против выступили 14 стран, среди них США, Израиль, Чехия и Австрия. При этом ГА ООН отклонила поправку Канады о включении в текст проекта резолюции пункта с осуждением атаки ХАМАС на Израиль.