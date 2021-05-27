Санкции «за Навального» подрывают встречу Байдена и Путина

До двустороннего саммита с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена остаётся чуть больше двух недель. Но встречу грозит омрачить другое событие: 2 июня — крайний срок, после которого Белый дом обязан анонсировать второй раунд антироссийских санкций в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Если администрация США пойдёт на этот болезненный для Кремля шаг, успех встречи под вопросом, предупреждают эксперты.

Во вторник, 25 мая, Белый дом анонсировал, что встреча Байдена и Путина пройдёт в Женеве 16 июня. Это стало первым свидетельством того, что саммит всё-таки состоится. До этого Кремль намеренно избегал подтверждения участия российского президента. Даже после переговоров с госсекретарём Энтони Блинкеном 20 мая в Рейкьявике, которая воспринималась как подготовка к двустороннему саммиту, глава МИД РФ Сергей Лавров предпочёл отшутиться в ответ на вопрос, дала ли Россия добро на встречу с Байденом.

Мы не таможня, чтобы давать добро, — ответил министр иностранных дел.

По мнению аналитиков, долго не подтверждая публично участие в саммите, Кремль стремился усилить свою переговорную позицию. Но она может быть существенно ослаблена, если незадолго до встречи США введут новый пакет санкций. Между тем крайний срок для введения второго раунда ограничительных мер за отравление Алексея Навального наступает уже 2 июня.

Белый дом анонсировал 2 марта первый санкционный пакет в рамках Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения (1991 г.). Он включал семь человек, подозреваемых в причастности к отравлению, а также несколько компаний и институтов, которые, предположительно, замешаны в производстве боевых отравляющих веществ. Этот закон также обязывает президентскую администрацию ввести второй раунд ограничений в течение 90 дней, если страна-нарушитель не откажется от химического оружия.

Так как Россия не признаёт у себя наличие такового и считает американские обвинения надуманными, дополнительный пакет рестрикций выглядит неизбежным. Он может включать в себя ограничения на экспорт и покупку российских гособлигаций, а также понижение дипломатических отношений и запрет на полёты в США для авиакомпаний с государственным участием.

Проблема в том, что наиболее безболезненные варианты в рамках этого закона уже задействовала администрация предыдущего президента США Дональда Трампа, которая не хотела портить отношения с Москвой. От Байдена ждут более жёстких мер, причём как члены его Демократической партии, так и консервативные республиканцы. До сих пор же санкции нового президента США были символическими, в том числе и пакет, анонсированный 15 апреля.

Подобная слабость только подстёгивает агрессию Путина, — гласит совместное заявление сенаторов Теда Круза, Рона Джонсона и Джона Баррассо от 17 мая. — Он не платит значительную цену за свои злонамеренные действия и такими решениями администрация Байдена его только поощряет.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов считает, что Белый дом может повременить с вводом второго пакета санкций за отравление Навального, тем более что подобные прецеденты уже были. В разговоре с NEWS.ru аналитик подчеркнул, что Россия тем не менее готова к любому сценарию.

На самом деле это будет проверочным маркером ожиданий на саммит: если у команды Байдена есть ожидание, что в Женеве может быть достигнут важный позитивный результат, то 2 июня никаких санкций не введут. У Белого дома есть возможность тянуть время. Трамп санкции второго этапа по Скрипалям ввёл через полгода после дедлайна, и то после настойчивых напоминаний конгресса. Тут же всего две недели, можно потянуть время. Но даже если санкции введут, то саммит уже не отменят. Он важен для Кремля, тем более что примерное содержание санкций понятно и уже «включено в котировки». Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Стоит добавить, что Джо Байден на днях отказался от жёстких санкций по другому чувствительному для России вопросу — газопроводу «Северный поток — 2». В конце мая стало известно, что хотя США внесли в санкционные списки 13 российских судов и три организации, участвующие в строительстве газопровода, оператор проекта Nord Stream 2 AG избежал рестрикций. Фактически это означало то, что США признали неспособность остановить проект. Байден объяснил своё решение тем, что на финальном этапе строительства санкции лишь испортят отношения с европейскими союзниками, чьи компании вложились в этот проект.