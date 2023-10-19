Санкции против РФ: какие товары Казахстан не будет поставлять в Россию

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Казахстан не будет поставлять в Россию 106 наименований товаров в связи с западными санкциями против Москвы, заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев. Что об этом нужно знать?

«Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — цитирует Торебаева издание zakon.kz.

Замглавы Минобороны Казахстана Бакытбек Сыдыков 12 октября в кулуарах Сената заявил, что страна закупает в России те виды военной техники и оружия, которые не уступают западным образцам и которые пока не могут производиться внутри республики, в том числе высокотехнологичное вооружение.

Казахстанское бюро нацстатистики 15 октября сообщило, что Казахстан за восемь месяцев 2023 года увеличил поставки товаров в Россию на 21,5% до $6,4 млрд. Экспорт во все страны ЕАЭС за тот же период суммарно вырос на 20,5% и достиг $7,5 млрд.

Какие еще товары Казахстан мог перестать поставлять в Россию

В октябре СМИ сообщили о введенном Астаной запрете транзита плитной продукции в Россию из-за западных санкций (ДСП, МДВ и другие). Отмечалось, что через Казахстан поставляется 40% экспорта российских деревообрабатывающих предприятий.

«Деревообработчики СЗФО столкнулись с проблемами при поставках продукции через Казахстан, т. к. республика остановила транзитные грузоперевозки российской плитной продукции в начале сентября. По словам участников рынка, из-за остановки транзита российских грузов на юг по КазЖД предприятия не могут отгружать продукцию в другие государства Средней Азии — Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан», — писали источники.

В Минторговли и Минпромышленности Казахстана это опровергли.

«По линии Минторговли отсутствуют какие-либо запреты или ограничения на транзит плитной продукции из России», — сообщили «Sputnik Казахстан» в ведомстве.

Также нацкомпания «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) отметила, что КТЖ в принципе не вводит подобные запреты.

Что президент Казахстана говорил о санкциях против РФ

Лидер республики Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 сентября заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму против России.

«Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — отметил он.

В МИД России, комментируя слова Токаева, заявили, что Москва не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество «с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи».

Токаев в свою очередь подчеркнул, что Казахстан не является «антиРоссией» и придерживается курса на всестороннее сотрудничество.

«Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию. <...> В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями», — добавил он.

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