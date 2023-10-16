Расплодившиеся сайгаки вынудили власти Казахстана пойти на крайние меры Власти Казахстана объявили массовый отстрел сайгаков из-за роста их численности

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Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев официально объявил о начале массового отстрела сайгаков, сообщает EADaily со ссылкой на республиканские СМИ. Как отметил глава ведомства, власти вынуждены пойти на крайние меры, поскольку численность этих животных превысила исторические показатели и создала угрозу сельскому хозяйству.

Популяция разрослась так, что наносит урон сельскому хозяйству. Мы говорим об ущербе более 12 млрд тенге (2,5 млрд рублей. — NEWS.ru). На сегодня мы отловили более 90 голов, — подчеркнул министр.

По словам Нысанбаева, существуют два рекомендованных способа регулирования численности сайгаков. Первый — коралевый, с установкой сетей, второй — отстрел в ночное время. Поначалу власти решили использовать первый путь, но из-за неподходящих погодных условий и неэффективного использования транспорта пришлось задействовать второй метод, рассказал глава Минэкологии Казахстана.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев предложил ввести в российских регионах бесплатные лицензии для охотников. По его словам, это необходимо для решения проблемы роста численности медведей в некоторых регионах.