Карты «Мир» начнут принимать еще в одной стране Омбудсмен Титов: на Кубе скоро можно будет расплачиваться рублями по карте «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время на Кубе появится возможность расплачиваться рублями по карте «Мир», сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам визита в республику. По словам бизнес-омбудсмена, которые приводит Telegram-канал BRIEF, на Кубе он провел встречу с президентом Мигелем Диас-Канелем, и один из вопросов, которые обсуждались, касался развития туризма.

Нам сообщили, что кубинские банки адаптировали карту «Мир» для POS-терминалов. В ближайшее время начнется прием платежей по ним, в том числе и рублевых, — сказал Титов.

По его словам, полноценное внедрение платежной системы «Мир» повысит интерес к Кубе со стороны российских туристов. Он пояснил, что у путешественников появится возможность оплаты товаров и услуг непосредственно картой в кубинских ресторанах и магазинах.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что российские карты «Мир» принимают на значительной части Венесуэлы и на острове Маргарита. По словам дипломата, работа по внедрению отечественной платежной системы на всей территории республики продолжается. Кроме того, оплатить покупки картой «Мир» можно в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии, добавил он.