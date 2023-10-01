Названы страны, в которых можно платить картами «Мир» МИД России: карты «Мир» принимаются на значительной части Венесуэлы

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Российские карты «Мир» принимают на значительной части Венесуэлы и на острове Маргарита, сообщил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка». По словам дипломата, работа по внедрению отечественной платежной системы на всей территории республики продолжается.

Карты «Мир» работают на достаточно большом участке территории Венесуэлы. Работают и в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят наши туристы, — сообщил Щетинин.

Кроме того, оплатить покупки картой «Мир» можно на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Ранее Щетинин также называл достижимой целью отмену визового режима со всеми странами Латинской Америки. По его словам, российские власти уже работают на этом направлении. Переговоры ведутся с представителями Багамcких островов, Барбадоса, Гаити, Мексики, Тринидада и Тобаго, а также Сент-Люсии. Пока что безвизовый режим для граждан РФ действует со всей Южной Америкой и почти всей Центральной Америкой.

В частности, упростить визовый режим уже удалось с Мексикой. Теперь граждане России и латиноамериканской страны могут пользоваться электронными визами. Нынешний порядок достаточно удобен для путешественников, при этом с повестки дня не снимается более глобальное, радикальное соглашение, добавил дипломат.