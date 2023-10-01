МИД оценил возможность отмены визового режима со всей Латинской Америкой МИД России назвал достижимой целью отмену виз со всей Латинской Америкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Отмена визового режима со всеми странами Латинской Америки является достижимой целью, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции «Россия — Латинская Америка». По его словам, Москва намерена двигаться в этом направлении. Вместе с тем дипломат заметил, что соответствующий процесс будет развиваться постепенно.

Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем <...>. Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [в направлении отмены виз], — заявил Щетинин.

Дипломат привел в пример Мексику, с которой ранее удалось упростить визовый режим. В настоящий момент граждане могут пользоваться электронными визами, что является очень удобным механизмом, напомнил он.

Мы, безусловно, не снимаем с повестки дня более глобальное, радикальное соглашение. Но и нынешний порядок, он достаточно удобен для тех, кто путешествует, — добавил дипломат.

Ранее Щетинин сообщил о переговорах со странами Латинской Америки по вопросу отмены визового режима. По его словам, беседы ведутся с представителями Багамcких островов, Барбадоса, Гаити, Мексики, Тринидада и Тобаго, а также Сент-Люсии. Пока что безвизовый режим для граждан РФ действует со всей Южной Америкой и почти всей Центральной Америкой.